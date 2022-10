Wow! Hailey Bieber flasht mit durchsichtigem Kleid auf Event

Hailey Bieber (25) macht mit ihrem Outfit alle sprachlos. Die Ehefrau von Superstar Justin Bieber (28) sorgt mit ihren heißen Styles immer wieder für Aufsehen. Anfang des Jahres posierte das Model im Netz in einem sexy Korsett, das tief blicken ließ. Dazu kombinierte sie eine dunkelblaue Mom Jeans und flashte ihre Fans. Für ein Event entschied sich Hailey jetzt wieder für ein außergewöhnliches Outfit.

Die Beauty stellte ihre unglaubliche Figur zur Schau, indem sie in ein durchsichtiges schwarzes Kleid mit langen Ärmeln und hohem Ausschnitt schlüpfte. Hailey vervollständigte ihr Outfit mit klobigen goldenen Armreifen und ließ auch einen Blick auf ihre passende schwarze Unterwäsche zu. Mit dem Look zog sie die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich, als sie die protzige Veranstaltung der Schmuckmarke Tiffany besuchte.

Bereits bei der Fashion Week in Paris war Hailey abseits der Laufstege die Aufmerksamkeit sicher. In einem wunderschönen rosafarbenen Seidenkleid, das sich eng an ihren Körper schmiegte, verließ die 25-Jährige ein Hotel in der französischen Hauptstadt und setzte ihre Figur damit gekonnt in Szene.

Anzeige

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber, April 2022

Anzeige

Getty Images Hailey Bieber, Oktober 2022

Anzeige

Getty Images Hailey Bieber, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de