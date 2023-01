Iris Klein meint: Sie wusste schon länger von Peters Untreue

Fürchtete Iris Klein (55) schon länger um ihre Ehe? Seit mehr als 17 Jahren ist die Mutter von Daniela Katzenberger (36) mit Peter Klein verheiratet. Nun stecken die beiden aber in einer Krise: Die einstige Sommerhaus-Kandidatin wirft ihrem Mann vor, sie im Versace-Hotel in Australien, wo er gerade als Lucas Cordalis' (55) Dschungel-Begleitung residiert, mit Yvonne Woelke (41) betrogen zu haben. Iris behauptet sogar, dass sie schon länger wusste, dass zwischen den beiden etwas laufe!

In ihrer Instagram-Story wetterte die 55-Jährige gegen ihren Partner. Sie habe schon länger geahnt, dass er sich in Yvonnes Nähe aufhalte. "Du hast immer wieder gesagt, sie sei nicht da und du triffst dich nicht mehr mit ihr. Alles gelogen!", schimpfte Iris. Zu einer Nachricht eines Fans, der die Entwicklungen kaum glauben konnte, merkte sie an: "Ich hätte es auch niemals von ihm erwartet. Niemals. [...] Ich komm schon irgendwie klar. Ich weiß das ja schon länger..."

Yvonne hingegen will von dem Seitensprung nichts wissen. Die Dschungel-Begleitung von Djamila Rowe (55) äußerte sich im Interview mit RTL dazu, ob zwischen ihr und Peter etwas laufe und betonte: "Definitiv nein! Ich habe nichts mit ihm und ich will auch nichts mit ihm haben!" Iris sei lediglich sehr eifersüchtig.

Instagram / iris_klein_mama_ Peter und Iris Klein, "Das Sommerhaus der Stars"-Paar 2020

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Reality-TV-Bekanntheit

Getty Images Yvonne Woelke, Schauspielerin

