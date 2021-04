Wollte Prinz Harry seine Neffen und seine Nichte etwa nicht sehen? Mitte April war der 36-Jährige aus den USA zurück nach Großbritannien gereist, um an der Trauerfeier für seinen verstorbenen Großvater Prinz Philip (✝99) teilzunehmen. Bei der Zeremonie waren die Kinder seines Bruders Prinz William (38) nicht anwesend – Prinz George (7), Prinzessin Charlotte (5) und Prinz Louis (3) bekam Harry aber auch weder vor noch nach der Beisetzung zu Gesicht...

Wie ein Insider jetzt gegenüber dem Magazin Us Weekly ausplaudert, soll Harry seinen beiden Neffen und seiner Nichte keinen Besuch vor seiner Rückkehr nach Los Angeles abgestattet haben. "Harry hat sich in England nicht mit George, Charlotte und Louis getroffen." Das dürfte allerdings vor allem der aktuellen Gesundheitslage geschuldet sein – und nicht etwa der angespannten Atmosphäre zwischen ihm und William seit dem Skandalinterview mit Talkmasterin Oprah Winfrey (67). "Abgesehen von Philips Beisetzung und einem privaten Treffen mit der Queen (95) war [Harry] im Frogmore Cottage in Quarantäne", erklärt die Quelle.

Kurz nach der Trauerfeier für Prinz Philip kehrte Harry bereits wieder zu seiner hochschwangeren Frau, Herzogin Meghan (39), zurück in die USA. Die Abreise soll ihm aber nicht leichtgefallen sein, da er sich seit seinem Bruch mit dem britischen Königshaus zwiegespalten fühle: "Harrys Welt wurde auseinandergerissen, als er aus dem Vereinigten Königreich nach Kalifornien ausgewandert ist – und jetzt spürt er die Konsequenzen", behauptete Paul Burrell (62), der ehemalige Butler von Harrys verstorbener Mutter, Prinzessin Diana (✝36), kürzlich in einem Interview mit Closer.

Anzeige

MEGA Prinz Charles mit seinen Söhnen, Schwiegertöchtern, Enkeln und seiner Frau Herzogin Camilla

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz George, Prinz William, Prinz Harry und die Queen

Anzeige

Getty Images Die Royals beim "Trooping the Colour" 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de