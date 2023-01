Spaßbremse? Dschungelcamp-Fans genervt von Claudia Effenberg

Claudia Effenberg (57) scheint mit ihrer Performance im Dschungelcamp keine neuen Fans zu gewinnen! Die Designerin präsentierte sich bisher meist in Lästerlaune und zog mit Verena Kerth (41) über ihre Mitstreiter her. Außerdem schickten die Zuschauer sie schon mehrfach zur Dschungelprüfung. Gestern musste sie mit Cosimo Citiolo (41) und Gigi Birofio ans Werk – war dabei aber eher genervt von den chaotischen Italienern. Den Dschungel-Fans wiederum geht Claudia mächtig auf den Keks!

Bei der Dschungelprüfung waren Gigi und Cosimo sichtlich euphorisch und alberten herum. Auch danach jubelten sie ausgelassen – wobei Claudia versehentlich im Gebüsch landete. Zum Lachen war der Frau von Stefan Effenberg (54) danach aber gar nicht zumute. "Claudia geht zum Lachen in den Keller" und "Claudia, die alte Spaßbremse", meckerten deshalb die Twitter-User. Ein weiterer kritisierte: "Wie kann man so sein wie Claudia? Die gönnt auch nix. Da haben andere Spaß und sind glücklich und sie ist genervt davon."

Ihre italienischen Mitstreiter kamen bei den Fans dafür umso besser an. "Ich möchte Super Mario und Luigi neu vertont mit Cosimo und Gigi", schlug ein Twitter-Nutzer vor. Ein anderer Zuschauer will die beiden in der kommenden Staffel bei #CoupleChallenge sehen.

