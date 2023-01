5,7 Kilo weniger: Twenty4tim zeigt seine Body-Transformation

Jetzt zeigt er stolz seine Transformation. Der Influencer Twenty4tim (22) zählt aktuell zu den erfolgreichsten Social-Media-Stars überhaupt. Inzwischen hat er auf TikTok über 3,4 Millionen Abonnenten– auch auf Instagram hat er sich mit 2,4 Millionen Followern eine riesige Reichweite aufgebaut. In den vergangenen Jahren konnten so viele Menschen sehen, wie sich sein Körper verändert hat. Und scheinbar fühlte er sich mit seinem Gewicht nicht mehr wohl. Denn stolz zeigt Tim jetzt seine körperlichen Veränderungen seit dem Beginn seines Abnehmprozesses.

"Ich habe 5,7 Kilogramm abgenommen und zum ersten Mal in meinem Leben kann ich sagen, dass ich es mit Freude getan habe", schrieb er zu einem Foto auf seinem Instagram-Kanal. Und dennoch falle es ihm ab und zu immer noch nicht leicht, seinen Sport zu treiben. Selber sagt er, dass er mittlerweile drei bis vier Mal die Woche ins Fitnessstudio gehe und auch deutlich auf seine Ernährung achte. "Ich spüre förmlich, wie ich glücklicher werde", beschrieb er auch die Veränderungen seines Mindsets.

"Ich bin ein bisschen nervös, aber ich weiß, dass ihr mich so akzeptiert, wie ich bin", kündigte er seinen neuen Beitrag auch in seiner Story an und sollte damit recht behalten. Die meisten Kommentare unter dem neuen Post sind positiv. "Du bist so stark", heißt es beispielsweise von einem Follower.

Instagram / twenty4tim Twenty4Tim, Social-Media-Star

Joyn Twenty4tim bei "Lip Sync Stories"

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im August 2022

