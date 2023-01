Affären-Drama um Peter: Yvonne Woelke fürchtet um Karriere

Yvonne Woelke (41) ärgert sich über die Fremdgehvorwürfe! Die einstige "Miss Germany" befindet sich derzeit als Begleitung für die Dschungelkandidatin Djamila Rowe (55) in Australien. Vor wenigen Tagen warf Iris Klein (55) der Blondine vor, dort eine Affäre mit ihrem Mann Peter zu haben. Der Schwiegervater von Lucas Cordalis (55) ist nämlich als dessen Unterstützung ebenso in Down Under. Obwohl die beiden den angeblichen Seitensprung abstreiten, bangt Yvonne jetzt darum, ob sie nach den Vorwürfen noch Jobs bekommt.

Bei Punkt 7 sprach die Schauspielerin über die negative Aufmerksamkeit, die sie nun bekomme. "Ich kriege jetzt böse Nachrichten, Hassnachrichten. Das kannte ich vorher so noch gar nicht. Ich kriege anonyme Anrufe ganz oft, ständig hintereinander [...]", erklärte sie. Außerdem finde sie es schade, dass ihre Karriere unter einem solchen Drama leide. "Mein Ruf ist jetzt so ein bisschen ruiniert, würde ich mal sagen. Eine Rolle werde ich jetzt erst mal nicht mehr so schnell bekommen", schlussfolgerte sie.

Bei "Ich bin ein Star – Die Stunde danach" war die 41-Jährige ebenfalls zu den Vorwürfen befragt worden. "Ich finde es schade, dass mir so etwas angedichtet wird", hatte sie gemeint. Iris' Anschuldigungen könne die Moderatorin überhaupt nicht nachvollziehen. "Sie soll sich jetzt echt mal beruhigen, weil ich bin langsam genervt", hatte sie sich über die Mutter von Daniela Katzenberger (36) aufgeregt.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris und Peter Klein im Dezember 2021

Wehnert, Matthias / ActionPress Yvonne Woelke, Oktober 2022

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Reality-TV-Bekanntheit

