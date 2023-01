Ex Marc plant Heirat: Ist auch Jenny Elvers wieder verliebt?

Wie steht es um Jenny Elvers' (50) Liebesleben? Die Schauspielerin war von Anfang bis Mitte des vergangenen Jahres mit dem Sänger Marc Terenzi (44) zusammen. Dieser verliebte sich nach der Trennung in die Moderatorin Verena Kerth (41) – vor wenigen Tagen machte er ihr sogar einen Heiratsantrag. Doch wie sieht das bei Jenny aus? Hat auch sie mittlerweile wieder einen Partner an ihrer Seite?

Gegenüber RTL verriet die 50-Jährige, dass sie momentan wieder am Daten sei. Ob sich daraus was ergibt, könnten ihre Fans aber womöglich nie erfahren. Jenny deutete an, dass sie eine neue Liebe im Gegensatz zu der mit Marc nicht unbedingt öffentlich machen möchte. "Ich sage aber mal so viel: Ich war eineinhalb Jahre davor auch in einer Beziehung. Und da ist nichts nach außen gedrungen. Und das finde ich auch gut so und gesünder", stellte die Mutter eines Sohnes klar.

Im September hatte Jenny betont, wie glücklich sie als Single sei. "So frei wie im Moment habe ich mich lange nicht mehr gefühlt", erklärte sie im Bild-Interview. Außerdem habe sie im Leben schon vieles erreicht und daher keinen Zugzwang: "Mein Sohn Paul ist 21 und macht sein Ding. Hochzeit hatte ich auch schon."

Action Press / Essler, Christian Verena Kerth und Marc Terenzi bei der Eröffnung des Brautladens Soulmaid in Dresden im November 2022

Instagram / paul_elvers Marc Terenzi und Jenny Elvers im März 2022

Getty Images Jenny Elvers im Oktober 2022 in Duisburg

