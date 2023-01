"So stolz": Jojo Siwa feiert Coming-out mit Throwback-Pic

Jojo Siwa (19) blickt auf einen emotionalen Moment in ihrem Leben zurück. Auf ihren Social-Media-Accounts begeistert die in Nebraska geborene Beauty regelmäßig 11,4 Millionen Abonnenten. So gibt sie beispielsweise Einblicke in ihr Liebesleben oder spricht ganz offen über ihre sexuelle Orientierung. Denn vor zwei Jahren hatte sich die Blondine überraschend im Netz geoutet. Nun teilte Jojo ein süßes Throwback-Pic von diesem besonderen Tag.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 19-Jährige nun das Bild, mit dem sie sich im Januar 2021 geoutet hatte. Stolz trägt Jojo auf dem Schnappschuss ein Shirt auf dem "Beste homosexuelle Cousine aller Zeiten" steht. "Heute vor zwei Jahren! Wenn ich jetzt auf alles zurückblicke, bin ich so stolz auf die 17-jährige Jojo", schwärmte die Influencerin. Ihren Post versah sie zudem mit einer Reihe verschiedenfarbiger Herz-Emojis.

Unter dem Post brachten dann viele Follower ihre Begeisterung über das Bild zum Ausdruck. "Ich bin so stolz auf dich" oder "Danke, dass du ein Vorbild für queere Kinder und Jugendliche bist", lauteten nur einige Kommentare. Zudem konnten viele Nutzer nicht fassen, wie schnell die Jahre doch seit Jojos Coming-out verflogen sind. "Vor zwei Jahren? Wie konnte die Zeit nur so schnell vergehen?", zeigte sich ein Fan überrascht.

Anzeige

Instagram / itsjojosiwa JoJo Siwa, Sängerin

Anzeige

Instagram / itsjojosiwa Jojo Siwa im Dezember 2022

Anzeige

Getty Images Jojo Siwa im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de