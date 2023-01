Konkurrent: “Make Love, Fake Love”-Max will Jannik loswerden

Er ist ihm ein Dorn im Auge! Bei Make Love, Fake Love begibt sich Yeliz Koc (29) aktuell in einem Dating-Abenteuer auf die Suche nach ihrem Mr. Right. Während einige Kandidaten schon als vergeben entlarvt wurden, kämpfen die anderen Männer noch darum, die Influencerin von sich zu überzeugen. Allen voran: Max Bornmann und Jannik Kontalis. Während Letzterer bereits offenbarte, sich in die Beauty verliebt zu haben, kommt auch Max immer weiter. Um jedoch ganz an sein Ziel zu kommen, überlegt er, wie er Jannik loswerden könnte!

Im Plausch mit Marco schmiedete der Barista einen Plan, wie er Jannik vom Thron stoßen könnte. "Wenn er weg wäre, hätte jeder noch eine Chance", erklärte Max im Einzelinterview – zudem sehe er sich selbst im Rennen um Yeliz als klare Nummer zwei. Doch er musste auch einsehen: Die Ex-Bachelor-Teilnehmerin hegt bereits Gefühle für den Influencer, weswegen es schwierig werden könnte, ihn ihr madig zu machen – eine andere Idee muss her.

"Ich habe auch schon die ganze Zeit überlegt, wie ich das hinbekomme, dass er selbst verkackt", verriet der 25-Jährige. Möglicherweise würde Jannik sich selbst ins Aus schießen, wenn er was getrunken hat – dann würde er nämlich deutlich lauter werden. "Ja, kann sein. Ich sehe das immer bei den Freundinnen von meinen Arbeitskollegen, die mögen das auch gar nicht", stimmte Marco seinem Mitstreiter zu.

"Make Love, Fake Love" ab 29.12. jeden Donnerstag bei RTL+.

Anzeige

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Max und Marco, "Make Love, Fake Love"-Kandidaten

Anzeige

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Max und Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Yeliz und Jannik bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de