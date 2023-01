Liebevolle Worte: Spencer Matthews gedenkt seines Bruders

Spencer Matthews (34) erinnert sich an die wohl schwerste Zeit in seinem Leben. Gemeinsam mit seiner Frau Vogue Williams (37) und seinen drei Kids lebt die britische TV-Bekanntheit heute glücklich und zufrieden. Doch seit seiner Kindheit plagt den Realitystar ein hartes Schicksal. Immerhin verlor er seinen Bruder Michael im Jahr 1999, nachdem der bei einer Wanderung auf dem Mount Everest verschwollen war. In einem emotionalen Interview gewährte Spencer nun einen Einblick in sein Seelenleben.

In dem Podcast "How To Fail" sprach Spencer nun mit Autorin Elizabeth Day über den tragischen Verlust seines Bruders. "Damals verstand ich den Tod noch nicht ganz, er war mir einfach noch nicht bewusst. Mike war mein Superheld. Für mich konnte das einfach nicht wahr sein", erklärte er in dem Gespräch und fügte hinzu, dass er erst zehn Jahre alt war, als seine Eltern im sagten, dass sein Bruder nicht mehr wiederkommen würde. "Das ist doch Unsinn. Das ist offensichtlich nicht wahr", hatte Spencer damals gedacht, als er von dem Tod seines 22 Jahre alten Bruders erfuhr.

Bis heute beschäftigt Spencer das Verschwinden von Michael sehr – immerhin wurden die sterblichen Überreste des Abenteurers nie gefunden. Grund genug für den 34-Jährigen, den höchsten Berg der Welt zu bezwingen und Jahre später selbst nach seinem verschollenen Familienmitglied zu suchen. Dabei wurde er von Disney+ begleitet, um Filmmaterial für die Dokumentation "Finding Michael" zu drehen, wie er The Sun verriet.

Instagram / voguewilliams Vogue Williams und Spencer Matthews im Juni 2022

Instagram / michaelmatthewsfoundation Michael Matthews, verstorbener Bruder von Spencer Matthews

Getty Images Spencer Matthews im Oktober 2017

