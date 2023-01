Nach Cecilias Dschungel-Aus: Gigi wollte Claudia raus haben!

Die Nerven liegen blank im Dschungelcamp! Die Stars und Sternchen müssen bereits zwei Woche in der wilden Natur mit rationiertem Essen und ihren Mitcampern auskommen. Mittlerweile geraten alle an ihre Grenzen. Insbesondere Realitystar Gigi Birofio (23) kann wohl nicht mehr an sich halten. Beim gestrigen Exit traf es seine engste Bezugsperson im Camp: Cecilia musste den australischen Busch verlassen. Daraufhin schnauzte Gigi Claudia (57) an, dass sie hätte gehen sollen.

Nachdem seine Campschwester sich verabschiedet hatte, kochten die Emotionen bei dem 23-Jährigen hoch und er suchte die Konfrontation mit Claudia. "Du willst doch die ganze Zeit gehen, warum gehst du nicht?", raunzte er. "Jetzt ist jemand gegangen, der alles dafür gegeben hätte!", bricht es außerdem aus ihm heraus. Weiterhin betont er, dass Cecilia eine der ehrlichsten Personen im TV sei.

Doch kurz darauf beruhigte das Trash-Sternchen sich schon wieder. "Ich will mich aufrichtig bei dir entschuldigen, ich hab aus Emotionen gehandelt", erklärt Gigi Claudia. Die 57-Jährige zeigt sich einsichtig: "Mein Sohn ist ein Jahr jünger als du. Ich kann das super nachvollziehen. Ich verzeihe dir."

