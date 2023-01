"Ich taue noch auf": David Beckham traut sich in eisiges Bad

David Beckham (47) friert auch noch Tage später. Der ehemalige Profifußballer ist wohl einiges gewohnt. Immerhin stand er in seinem Sport bei Wind und Wetter auf dem Rasen. Beim Fußball unterstützt er jetzt zwar hauptsächlich seinen Sohn Romeo (20), aber in Form hält er sich trotzdem. Und für die Muskeln soll ein Bad in Eiswasser bekanntlich förderlich sein: Doch David friert nach seinem Eisbad immer noch!

Bei Instagram teilt David ein Video von sich und einer hölzernen Badewanne an der frischen Luft. Nur mit einer knappen Unterhose und einer Pudelmütze bekleidet steigt er in das offenbar eisige Wasser. Die Mimik des einstigen Starkickers zeigt, wie sehr er mit den niedrigen Temperaturen zu kämpfen hat: Mit geschlossenen Augen versucht er seinen Atem zu kontrollieren. "Zwei Tage später taue ich immer noch auf", schreibt er scherzhaft zu dem Clip. Am Sonntag veröffentlichte er auch eine Story, in der er einen Blick auf das Thermometer wirft, das nur frostige vier Grad anzeigt.

Sich bei jedem Wetter nach draußen zu begeben, scheint für David aber kein Problem zu sein. Vor wenigen Tagen ließ er sich bei strömendem Regen bei einem von Romeos Fußballspielen blicken. Geschützt mit einer Regenjacke war der 47-Jährige aber offenbar bester Laune: Er verfolgte lachend das Debüt seines Sohnes bei dessen neuem Verein FC Brentford.

Instagram / davidbeckham David Beckham, ehemaliger Fußballprofi

Getty Images David Beckham, ehemaliger Fußballspieler

MEGA David Beckham im Januar 2023

