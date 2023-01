Homophob? Lucas Cordalis erklärt seine Aussage im Dschungel

Nun hat er die Möglichkeit, sich zu erklären. Der Sänger Lucas Cordalis (55) belegte in der diesjährigen Staffel vom Dschungelcamp den dritten Platz. Mit der Zeit kam er immer mehr aus sich heraus. Das kam jedoch bei den Zuschauern teilweise gar nicht gut an. Auch in einer Prüfung hatte er sich mit einer Aussage unbeliebt gemacht. Gegenüber des homosexuellen Papis Loveday (46) sagte er, dass er nicht so viel Übung im Schlucken hat. Viele hielten das für eine homophobe Aussage. Doch meinte Lucas das auch wirklich so?

"Ich habe einfach von meinem Körper her nicht die Möglichkeit, schnell zu kauen und herunterzuschlucken", erklärte Lucas in der "Ich bin ein Star"-Pressekonferenz von RTL. Er sei einfach nicht daran gewöhnt. "Andere Menschen haben da andere Gewohnheiten. Die essen schnell und schlucken dann auch große Stücke", führte er seine Aussage dann noch weiter aus. Also keine Anzeichen von einer homophoben Haltung oder die Absicht, eine queerenfeindliche Aussage zu treffen.

Lucas selbst hätte nicht damit gerechnet, dass er die Krone nicht mit nach Hause nimmt. Nach eigenen Aussagen war er bis zum Ende davon überzeugt, dass er die Show gewinnt und so in die Fußstapfen seines Vaters Costa Cordalis (✝75) tritt.

RTL Papis Loveday und Lucas Cordalis während einer Dschungelprüfung

RTL Lucas Cordalis, Dschungelcamp-Finalist

RTL / Stefan Thoyah Lucas Cordalis bei seiner Dschungelprüfung

