Dschungelcamp 2023: Gigi Birofio ist von Lucas enttäuscht

Gigi Birofio (23) findet ehrliche Worte für seinen Dschungelcamp-Mitstreiter Lucas Cordalis (55)! Über zwei Wochen lebten die beiden mit Papis Loveday (46), Jolina Mennen (30) und Co. im australischen Busch, um sich der ein oder anderen Prüfung zu stellen. Während der Show gerieten die beiden Dschungelcamper allerdings hin und wieder aneinander. Schlussendlich schafften es Gigi und Lucas aber gemeinsam ins Finale. Jetzt schoss Gigi erneut gegen Lucas!

Während der "Ich bin ein Star-Holt mich hier raus"- Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, verriet der Ex on the Beach-Star, dass er von Lucas enttäuscht sei: "Ich habe mir gedacht: 'Komm schon, Junge! Sei doch mal echt! [...] Sag doch einmal, was du denkst!'" Aber auch von Verena Kerth (41) und Claudia Effenberg (57) war der 23-Jährige genervt: "Die waren anstrengend!"

Der 55-Jährige selbst hat eine klare Meinung zu Gigis Anschuldigungen, nicht sein wahres Gesicht gezeigt zu haben: "Ich glaube, das ist dem geschuldet, dass Gigi das so oft gesagt hat, wenn ich ehrlich bin. Weil alle anderen im Camp haben das gar nicht so empfunden, habe ich das Gefühl." Außerdem mutmaßte der Sohn von Costa Cordalis (✝75): "Ich weiß nicht, ob er das vielleicht nicht ganz verstanden hat, was er sagt. Ich bin aber eben völlig anders als er. Vielleicht hat er mich auch als Mensch nicht verstanden."

RTL Gigi Birofio im Dschungelcamp 2023

RTL Gigi und Lucas im Dschungelcamp

RTL Lucas Cordalis beim Dschungelcamp-Finale 2023

