Liebes-Hammer: Alessia Herren hat sich mit ihrem Can verlobt

Es gibt tolle Neuigkeiten von Alessia Herren (21)! Die Reality-TV-Bekanntheit erwartet derzeit gemeinsam mit ihrem Partner Can ihr erstes Kind: Es wird ein Mädchen. Vor der Geburt sollen allerdings noch die Hochzeitsglocken läuten! Im Urlaub in Istanbul fiel Can nun vor Alessia auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen. Dafür mietete er eine Jacht und lud sie zu einem romantischen Dinner ein, wie bei The Real Life - #nofilter zu sehen ist. Und die Tochter von Willi Herren (✝45) sagte natürlich ja!

