"Notgeiler alter Dackel": Iris Klein wettert gegen Ex Peter

Iris Klein (55) schießt im Netz erneut gegen Peter. Eigentlich sollte ihr nun mehr Ex ihren Schwiegersohn Lucas Cordalis (55) nur mit zum Dschungelcamp 2023 begleiten, doch es kam anders als gedacht: Während die Show lief, soll Peter seine Frau mit der Begleitung von Dschungelkönigin Djamila Rowe (55) betrogen haben. Nun hat die Mutter von Daniela Katzenberger (36) sogar das gemeinsame Heim auf Mallorca verlassen – und online kann Iris sich einen Seitenhieb gegen Peter nicht verkneifen.

Auf Facebook teilte Iris einen Post, indem sie offiziell nach einer Wohnung in Worms sucht. Unter dem mittlerweile gelöschten Wohnungsgesuch kommentierte ein Fan, sie solle doch vielleicht lieber in Ruhe mit Peter sprechen. "Sie ist für ihn wie eine läufige Hündin und er ist der notgeile alte Dackel", wetterte die 55-Jährige daraufhin. Sie nannte dabei zwar keine Namen, teilte aber auch ein Foto von Peter mit seiner angeblichen Affäre Yvonne Woelke (41) am Flughafen: "Bitte werdet glücklich miteinander. [...] Die Finca ist frei für euch."

Das könnte aber vorerst das letzte Statement von Iris gewesen sein, denn sie kündigte an, sich erstmal aus den sozialen Netzwerken zurückziehen zu wollen. Bei Instagram erklärte sie: "Bevor jetzt noch mehr No Names auf irgendwelche Pressezüge aufspringen wollen und noch mehr Gerüchte streuen [...] ziehe ich mich jetzt zurück." Ihre Fans bat sie, ihr vorerst keine Nachrichten mehr zu schreiben.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein im Fernsehstudio

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Juni 2022

Instagram / peterklein_official Peter mit seiner Frau Iris Klein, April 2022

