Mitten im Fremdgeh-Drama: Iris Klein zieht sich zurück!

Iris Klein (55) braucht eine Netzpause! Es ist nach wie vor fraglich, wie es um die Ehe von Daniela Katzenbergers (36) Mutter und Peter Klein steht. Denn laut der Fernsehpersönlichkeit habe ihr Partner sie während seines Aufenthalts in Australien mit Yvonne Woelke (41) betrogen. Die Reality-TV-Bekanntheit hielt sich mit ihren Vorwürfen nicht zurück und schoss regelmäßig gegen Peter und Yvonne. Doch damit ist jetzt vorerst Schluss: Iris zieht sich zurück!

Via Instagram-Story verkündete die 55-Jährige die Neuigkeiten: "Ich melde mich wieder bei euch, wenn es mir besser geht." Ihre Entscheidung begründete sie wie folgt: "Bevor jetzt noch mehr No names auf irgendwelche Pressezüge aufspringen wollen und noch mehr Gerüchte streuen [...] ziehe ich mich jetzt zurück." An ihre Fans appellierte Iris: "Ich bitte euch darum, mir nichts mehr zu schreiben, keine Presseartikel zu schicken – mir reicht es."

Vor einigen Tagen klang es noch anders – im Gespräch mit Bild, teilte Iris gegen Peter aus. "Ich bin enttäuscht von meinem Mann, dass er mich jeden Tag aufs Neue belogen hat und immer und immer wieder mit dieser Frau zusammen war. Er sagte auch, er kennt sie nicht!", entgegnete sie.

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / peterklein_official Peter mit seiner Frau Iris Klein, April 2022

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein und Peter Klein im April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de