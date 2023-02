Sechster Ehemann? Pamela Anderson möchte noch mal heiraten

Für Pamela Anderson (55) könnte es gerade wohl nicht besser laufen! Ende Januar feierte die Schauspielerin die Premiere ihrer Netflix-Dokumentation "Pamela: A Love Story". Passend dazu brachte sie auch eine Biografie heraus, in der sie über ihre Leben auspackt. Dabei kam auch die ein oder andere brisante Story über ihre fünf Ex-Männer heraus. Aber trotzdem hat die Blondine wohl nicht die Nase voll von Männern – Pamela träumt von noch einer sechsten Hochzeit!

Bei Jimmy Kimmel Live sprach die 55-Jährige nun mit dem Host über ihre Biografie und die Doku. Dabei kam auch ihr Liebesleben zur Sprache. Ob sie nun nach ihrer fünften gescheiterten Ehe mit Dan Hayhurst wieder heiraten wolle, verriet sie während des Gesprächs auch. Dabei zeigte sie sich ganz zuversichtlich: "Ich hoffe es. [...] Ich habe noch eine Menge Leben übrig", erklärte die Baywatch-Ikone.

Die letzte Beziehung zu ihrem ehemaligen Bodyguard war sogar Teil des kürzlich erschienenen Filmes. "Du hast ihn am Anfang der Dokumentation geheiratet und am Ende hast du dich von ihm scheiden lassen", merkte Jimmy (55) belustigt an. Zu Herzen nahm sich die Beauty die kleine Stichelei aber anscheinend nicht: "Ich brauchte eine Storyline", witzelte Pamela daraufhin über die kurze Ehe.

