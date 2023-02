Jetzt doch! Jenny Frankhauser glaubt, Peter Klein ist untreu

Jenny Frankhauser (30) hat ihre Meinung zu dem Affären-Drama rund um ihre Mutter Iris Klein (55), Peter Klein und Yvonne Woelke (41) geändert! Iris wirft ihrem langjährigen Mann seit einigen Tagen vor, sie in Australien am Rande des Dschungelcamps mit Yvonne betrogen zu haben. Eigentlich verteidigte Jenny ihren Stiefvater bis zuletzt – doch die neuesten Entwicklungen gaben ihr zu denken: Jenny glaubt inzwischen wohl auch, dass Peter untreu ist!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Influencerin jetzt ein weiteres Statement, in dem sie erneut ihre Einschätzung zu der Ehekrise abgibt. "Ich habe die Story, dass ich das alles nicht glaube, nun gelöscht", erklärte die Mutter eines Sohnes und betonte zudem: "Nach den letzten Bildern, die ich gerade zugeschickt bekommen habe, nehme ich alles zurück. Ich wollte das anscheinend bis zuletzt nicht wahrhaben und weiß nicht mehr, was man glauben kann." Die Situation sei für sie wie "ein wahr gewordener Albtraum".

Nach diesem Statement will Jenny ihre Meinung zu den Vorwürfen jetzt offenbar nicht mehr weiter in der Öffentlichkeit kundtun – sie will nämlich zu dem Fremdgeh-Drama schweigen! "Ich werde mich nun nie mehr dazu äußern", stellte die Gewinnerin der zwölften Dschungelcamp-Staffel klar.

