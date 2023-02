Bei "Let's Dance": TikTok-Superstar Younes Zarou im Porträt

Younes Zarou wird bald übers Parkett fegen! Der zukünftige Let's Dance-Kandidat ist seit 2019 auf TikTok aktiv. Vier Jahre später ist der kreative Content-Creator mit fast 50 Millionen Followern der reichweitenstärkste deutsche Star auf der Plattform. Als Kind hatte er den Traum gehabt, Fußballspieler zu werden. Aber schon als Teenager wurde dieser von einem anderen abgelöst: Social-Media-Star. Doch wie hat es Younes so weit geschafft?

Wie Bild berichtete, ist der 25-Jährige mit marokkanischen Wurzeln in Frankfurt am Main mit fünf Geschwistern aufgewachsen. Nach seinem Abitur hatte Younes Wirtschaftsinformatik studiert, ehe er mit 21 Jahren seine TikTok-Karriere startete. Zuerst probierte er es kurz mit Comedy, doch: Erst mit seinen Creativity-Videos gelang es ihm als erster deutscher TikToker, die 25 Millionen Follower-Marke der Plattform zu knacken! Er täuscht darin seine Fans mit optischen Illusionen und Tricks, die er später in Tutorials wieder aufschlüsselt.

Younes hatte in einem früheren Interview mit Bild seine Vorfreude auf "Let's Dance" offenbart. "Ich habe ein bisschen Angst oder eher Respekt. Ich hoffe, ich trete niemandem auf den Fuß", hatte er damals bekannt gegeben. Er erklärte aber auch, dass er sportlich sei und sich auf das intensive Training freue.

Instagram / youneszarou Younes Zarou

Getty Images Younes Zarou bei einem Event in Berlin, Dezember 2022

Instagram / youneszarou Younes Zarou, TikTok-Star

