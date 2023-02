Fans drehen durch: Beyoncé bringt Vorverkauf zum Glühen!

"Queen Bey" bringt ihre Fanbase um den Verstand! Erst vor wenigen Tagen überraschte Beyoncé (41) ihre Community mit einer Hammer-Ankündigung: Die Sängerin wird ab Sommer 2023 auf große Welttournee gehen. Doch wegen dieser Neuigkeiten machten sich bereits einige Fans Sorgen, ob sie überhaupt ein Ticket bekommen. Und ganz offensichtlich sind diese berechtigt: Allein für Konzerttickets der Shows in Großbritannien hofften über 400.000 Beyoncé-Fans auf ihr Glück!

Am Freitag startete der Vorverkauf für Konzerte der 41-Jährigen in London. Und ganz offensichtlich gestaltete sich das als kleiner Kampf. Via Twitter teilte nämlich ein User mit, dass der Andrang ziemlich groß sei. "Über 400.000 Leute sind aktuell in der Vorverkaufsschlange für die London-Konzerte der 'Renaissance'-Welttournee", schrieb der Fan. Nicht alle Supporter werden allerdings das Glück haben, ihr Idol live zu sehen. In dem Stadion, in dem Beyoncé ihre Auftritte haben wird, passen nur etwa 40.000 Fans. Glücklicherweise wird die dreifache Mutter aber an zwei Abenden auftreten.

Beyoncé ist aber nicht die einzige Musikerin, bei der der Ansturm auf Tour-Tickets so groß ist. Auch Taylor Swift (33) hatte im vergangenen Jahr für ein Chaos gesorgt – ihr Vorverkauf war sogar kurzzeitig gestoppt worden. Für die Probleme hatte sich das Ticketverkaufsunternehmen Ticketmaster aber bei den Swifties und Tay entschuldigt.

Beyoncés Albumcover "Renaissance"

Beyoncé auf dem Coachella Valley Music Festival 2018

Taylor Swift im November 2022

