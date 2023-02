Stallones Familie ist "nicht schräg genug" für Reality-TV

Zu normal für das Format? Sylvester Stallone (76) kündigte im August letzten Jahres an, mit seiner Frau Jennifer Flavin (54) und seinen drei Töchtern Sophia, Sistine und Scarlet eine Realityshow à la Kardashians zu drehen. Diese wird das turbulente Leben der "The Family Stallone" in acht Episoden im Frühjahr auf Paramount+ zeigen. PR-Experten behaupten jetzt, Sylvester wird damit auf keinen Fall so erfolgreich wie der The Kardashians-Clan!

"Die Show wird nicht wie die Kardashians die Charts stürmen. Seine Familie ist einfach nicht schräg genug und geht nicht an die Grenzen", erklärte nun der Experte Baruch Labunski gegenüber The Mirror. Zuschauer würden Anderssein unterhaltsam finden und "die Stallone-Show wird diese Seltsamkeit nicht haben". Der New Yorker PR-Guru Ryan McCormick ist sich jedoch sicher, dass die "Authentizität [des "Rocky"-Stars] allein schon als frischer Wind wahrgenommen werden dürfte" und daher viele Zuschauer anlocken werde.

Nicht nur für sein Image wäre die Show von Vorteil. Besonders die Karrieren seiner Töchter würden dem Schauspieler am Herzen liegen. "Slys Frau und seine Kinder erwarten, dass dies der Beginn des Reality-TV-Superstar-Daseins ist. Alles andere wäre eine große Enttäuschung", so ein Insider gegenüber RadarOnline.

Getty Images Sylvester Stallone auf der Launch-Party von Paramount+ in Italien, September 2022.

Getty Images Jennifer Flavin und Sylvester Stallone mit ihren Töchtern Sophia und Sistine

Getty Images Sylvester Stallone mit Jennifer Flavin (Mitte) und seinen Töchtern Sistine, Sophia und Scarlet

