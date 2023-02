Tochter Sophia happy: Lucas Cordalis ist zurück auf Mallorca

Lucas Cordalis (55) und seine Liebsten sind wieder zusammen! Der Sänger verbrachte rund drei Wochen in Australien, um Dschungelkönig 2023 zu werden. Jetzt befindet sich der Sohn von Costa Cordalis (✝75) wieder auf der Rückreise und landet in seiner Wahlheimat Mallorca. Am Flughafen angekommen wird er bereits sehnsüchtig erwartet: Töchterchen Sophia rennt ihrem Papa in die Arme und lässt ihn nicht so schnell los...

