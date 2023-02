Im Familiendrama: Dani Katzenberger hat ihren Lucas zurück

Daniela Katzenberger (36) und Lucas Cordalis (55) sind wiedervereint! Der Sänger war in den vergangenen Wochen in Australien und holte im Dschungelcamp den dritten Platz. Doch auch die Familie des Musikers sorgte für Schlagzeilen: Seine Schwiegermutter Iris Klein (55) wirft ihrem Mann Peter vor, sie im Versace-Hotel mit Yvonne Woelke (41) betrogen zu haben. Mitten im Familiendrama gibt es aber auch glückliche Momente: Lucas kehrte aus Australien zurück und feierte seine Reunion mit Dani und Tochter Sophia (7).

In ihrer Instagram-Story zeigte die 36-Jährige, wie sie ihren Gatten am Flughafen in Empfang nahm. Zur Begrüßung gab es einen Schmatzer der Kultblondine. "Endlich", schwärmte Dani zu einem Foto auf Social Media. Auch Töchterchen Sophia freute sich total über seine Rückkehr. Schon direkt am Eingang lang lief sie ihrem Papa entgegen und fiel ihm um den Hals, wie in einem süßen Video zu sehen ist. Anschließend schlemmten die drei gemeinsam.

Ob diese Harmonie anhalten wird, ist fraglich. Lucas hatte bereits angekündigt, eine Krisensitzung für die Familie einberufen zu wollen. Auch seine Schwägerin Jennifer Frankhauser (30) meldete ich bereits zu Wort und berichtete, dass es gar nicht gut um ihre Mama stehe.

Iris und Peter Klein im Dezember 2021

Lucas Cordalis und seine Tochter Sophia

Jenny Frankhauser mit ihrer Mutter Iris Klein im Mai 2021

