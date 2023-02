Verona Pooth trauert um ihren Schwiegervater Franjo Senior

Verona Pooths (54) Familie muss einen herben Verlust verkraften. Die TV-Bekanntheit und ihre Rasselbande halten fest zusammen: Gemeinsam mit ihrem Mann Franjo (53) und den beiden Kindern San Diego (19) und Rocco (11) hat sie sich ihr perfektes Familienglück geschaffen. Doch nun hat die Familie ein wichtiges Mitglied verloren und rückt deshalb noch enger zusammen: Veronas Schwiegervater Franjo Senior ist mit 87 Jahren gestorben.

Der Architekt verstarb Anfang Januar an Krebs. Sein Tod ist schwer für die Moderatorin: "Ich habe meinen Schwiegervater sehr geliebt. 23 Jahre haben wir gemeinsam als Familie viel Zeit miteinander verbracht", trauerte Verona gegenüber Bild. Durch den Verlust ihrer eigenen Eltern habe sie allerdings lernen müssen, stark zu sein: "Meine Art zu trauern, ist, die Menschen in meinem Herzen zu tragen und jeden Tag an sie zu denken, mich an die schönen Dinge zu erinnern und an das, was unsere Freundschaft und Familienliebe ausgemacht hat." Es vergehe kein Tag, an dem die Unternehmerin nicht an ihre verstorbenen Lieben denke.

Zuvor hatte sich Verona bereits auf Instagram rührend an ihren geliebten Schwiegervater erinnert: "Es gibt keine Worte, die beschreiben können, wie sehr wir dich vermissen. Ruhe in Frieden und schaue von oben auf deine dich liebende Familie herab. In unserem Herzen, lieber Franjo, bist du immer bei uns." Das Leben gehe nun zwar weiter, aber die Lücke, die der 87-Jährige hinterlassen habe, werde für immer bleiben.

Instagram / verona.pooth Verona Pooth mit ihrer Familie an Weihnachten 2022

Instagram / san_diego_pooth San Diego Pooth mit seinem Opa Franjo Senior

Getty Images Verona Pooth im März 2022 in Österreich

