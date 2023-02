"In Schublade gesteckt": Salma Hayek wollte Komödien machen!

Sie hätte gerne früher in Komödien mitgespielt. Salma Hayek (56) ist eine mexikanische Schauspielerin und erlangte erste internationale Bekanntheit durch ihre Rolle als Vampirin in dem Film "From Dusk Till Dawn". Für ihre Rolle der mexikanischen Malerin in dem Film "Frida" wurde ihr sogar ein Oskar verliehen. Vorerst wurde sie nicht wirklich mit lustigen Charakteren besetzt – erst durch den Film "Kindsköpfe" rutschte sie in das Comedy-Genre. Jetzt verriet Salma, dass sie eigentlich schon viel früher dahin wollte.

"Ich wurde lange Zeit in eine Schublade gesteckt. Mein ganzes Leben lang wollte ich Komödien machen", verriet sie in einem Interview, während sie für ein Shooting für das Magazin GQ Hype posierte. Früher sei die Meinung in der Filmbranche wohl gewesen: "Du bist sexy, also darfst du keinen Sinn für Humor haben." Adam Sandler (56) habe sie dann in einer Rolle bei "Kindsköpfe" untergebracht – das bedeutete für sie den Durchbruch in der Comedy-Branche. Da sei sie allerdings schon über 40 Jahre alt gewesen.

Auch bei ihrem nächsten Film wird es sich um eine Komödie handeln. In "Magic Mike's Last Dance" verkörpert sie eine wohlhabende Society-Lady, die sich Channing Tatum (42) alias Magic Mike für eine riesige Show in London bucht. Der Film erscheint bereits diese Woche am 9. Februar.

Getty Images Salma Hayek bei den Golden Globe Awards 2023

MEGA Salma Hayek bei "Jimmy Kimmel Live" 2023

Instagram / salmahayek Salma Hayek im Januar 2023

