Wegen Stau: Beyoncé verpasste ihren eigenen Grammy-Sieg!

Das wird sie wohl nicht so schnell vergessen! Beyoncé (41) räumte im Rahmen der Grammy-Awards ab und konnte insgesamt vier der beliebten Trophäen mit nach Hause nehmen. Damit ist die "Single Ladies"-Interpretin die Künstlerin mit den meisten Grammys überhaupt und stellte einen neuen Rekord in der Musikgeschichte auf. Die Sängerin konnte ihren Erfolg aber teilweise gar nicht vor Ort feiern, denn: Beyoncé verpasste ihren eigenen Grammy-Sieg wegen eines Verkehrsstaus!

Im Rahmen der Grammy-Show verkündete Schauspielerin Viola Davis (57), dass Beyoncés Song "Cuff It" in der Kategorie "Bester R&B Song" triumphierte. Als die Kamera dann die Reaktion der Siegerin zeigen wollte, fiel schnell auf: Die Pop-Diva saß gar nicht im Publikum. Der Sänger The Dream sowie Nile Rodgers (70) übernahmen die Dankesrede und erklärten: "Beyoncé dankt euch allen". Außerdem erklärte Moderator Trevor Noah: "Sie ist auf dem Weg, sie steht im Stau". Als die Sängerin den Saal betrat, scherzte Trevor: "Ich bin geschockt, dass ein Stau dich aufhalten kann" und überreichte ihr später den Award.

Außer in der Kategorie "Bester R&B Song" gewann Beyoncé auch in den Kategorien "Bestes Dance/Electronic Album" für ihr Werk "Renaissance", "Best Dance Recording" für ihre Single "Break My Soul" sowie in der Kategorie "Best Traditional R&B Performance" für ihren Song "Plastic Off the Sofa". Die Sängerin reagierte auf ihren vierfachen Sieg und ihren neuen Rekord gerührt: "Ich versuche nicht zu emotional zu sein und diesen Abend einfach nur zu genießen."

Anzeige

Getty Images Beyoncé bei den Grammy Awards 2023

Anzeige

Getty Images Beyoncé bei den Grammy Awards 2023

Anzeige

Getty Images Beyoncé, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de