Datet Leonardo DiCaprio (48) doch kein 19-jähriges Model?

Leonardo DiCaprios (48) Liebesleben findet mal wieder in der Öffentlichkeit statt! Der Schauspieler ist dafür bekannt, gerne jüngere Frauen zu daten. Noch bis Anfang des Jahres war die 23-jährige Victoria Lamas die Auserwählte des Titanic-Darstellers gewesen. Vor wenigen Tagen gab es dann neue Fotos, die den 48-Jährigen an der Seite der 19-Jährigen Eden Polani zeigten – sofort gab es Spekulationen über eine Liaison. Was ist an den neuesten Gerüchten über Leo dran?

Wie ein Insider jetzt gegenüber People enthüllte, sei das besagte Treffen des Hollywood-Stars mit der jungen Beauty bei der Party ein reiner Zufall gewesen: "Leo und Eden saßen auf der Party zufällig nebeneinander und hingen in der gleichen Gruppe rum!" Die Quelle ergänzte weiter: "Nur, weil Leo vielleicht mit einem Mädchen spricht oder neben ihr sitzt, heißt das nicht, dass er mit ihr zusammen ist!"

Leo hatte sich zu den Spekulationen nicht geäußert. Theoretisch würde Eden jedoch in das Beuteschema des Oscar-Preisträgers passen – immerhin wird ihm nachgesagt, nur selten Frauen über 25 zu treffen. Eine Ausnahme von dieser Regel war zuletzt Gigi Hadid (27) gewesen, die Leo angeblich vergangenes Jahr gedatet hatte.

Instagram / edenpolanii Eden Polani, Model

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

