Nach zwei Babys: Verspürt Model Barbara Meier Body-Druck?

Stresst sich Barbara Meier (36) wegen ihres After-Baby-Bodys? Das Model ist inzwischen stolze Mama von zwei Kindern: Neben ihrer zweijährigen Tochter Marie-Therese haben sie und ihr Gatte Klemens Hallmann im November noch Töchterchen Emilia Elise bekommen. Wie bei jeder Frau haben die beiden Schwangerschaften ein paar Spuren am Körper des Models hinterlassen. Macht Barbara sich nach der zweiten Geburt nun Druck, wieder eine bestimmte Figur zu erreichen?

Die klare Antwort im Bunte-Interview lautet: Nein! "Als ich gesehen habe, was mein Körper leistet, wofür er auch gemacht ist, was er alles kann – ist dieser ganze Perfektionsdruck von mir abgefallen", stellt Barbara klar. Außerdem könne sie sich diesbezüglich eh glücklich schätzen: "Eigentlich gehöre ich nicht zu denen, die essen können, was sie wollen und nicht zunehmen. Früher, ohne Kinder, musste ich wirklich viel Sport machen. Aber auf die Schwangerschaft und die Stillzeit hat mein Körper gut reagiert", verrät die Beauty. "Ich habe kaum zugenommen."

Im Gala-Interview gab Barbara vor ein paar Tagen ehrlich zu, dass ihr neues Leben als zweifache Mutter nicht immer so einfach ist. "Manchmal schläft die eine und die andere spielt und fünf Minuten später brauchen mich beide ganz dringend. Da frage ich mich oft: 'Was mache ich jetzt? Wohin mit mir?'", schilderte die 36-Jährige. "Da fühle ich mich als Mutter manchmal überfordert, aber es spielt sich langsam alles ein."

Instagram / barbarameier Barbara Meier im August 2022

Instagram / barbarameier Barbara Meier mit ihrer Tochter Emilia Elise

Getty Images Barbara Meier und Klemens Hallmann, September 2021

