"Stolz": Nick Kyrgios schwärmt von seiner Freundin Costeen

Nick Kyrgios (27) unterstützt seine Freundin tatkräftig! Seit rund einem Jahr ist Costeen Hatzi die neue Frau an der Seite des Tennisprofis, nachdem der eine turbulente Beziehung mit Chiara Passari durchlebt hatte. Mit der Influencerin ist er sich aber jetzt ganz sicher, denn die beiden planen schon ihre Hochzeit und wollen auch unbedingt Kinder. Jetzt konnte Costeen ihren ersten Werbedeal abschließen – und Nick platzt fast vor Stolz!

Auf Instagram verkündete Costeen begeistert, dass sie eine große Kampagne für eine Selbstbräunermarke an Land gezogen hat und zeigte die ersten Fotos vom Set des Shootings. Von diesem Erfolg war Nick sehr angetan! "Das Mädchen tut große Dinge! Ich bin stolz auf dich, Baby, wir erobern wirklich alles", schwärmte er unter den Bildern, die seine Freundin in einem Croptop und einer knappen Radlerhose zeigen.

Doch nicht nur Costeen kann auf ihren Partner zählen, auch andersrum kann der Tennisstar sich auf seine Liebste verlassen. Zuletzt hatte sie ihn konsequent für seine berüchtigten Wutausbrüche auf dem Court in Schutz genommen: "Abseits des Platzes ist er das komplette Gegenteil, er ist so freundlich, so fürsorglich, er verliert nur auf dem Platz die Fassung, weil er so leidenschaftlich spielt und gewinnen will und Emotionen zeigt", hatte sie gegenüber Daily Telegraph klargestellt.

Instagram / costeenhatzi Costeen Hatzi, Influencerin

Instagram / costeenhatzi Costeen Hatzi und Nick Kyrgios im Dezember 2022

Getty Images Nick Kyrgios im Januar 2023

