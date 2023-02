Runder Geburtstag: So feierte Bibi Claßen ihren 30. Ehrentag

Mit wem verbrachte Bibi Claßen (30) ihren diesjährigen Geburtstag? Seit der Trennung von ihrem Mann Julian (29) im vergangenen Mai ist die Influencerin abgetaucht. Obwohl sich ihre Community sehr nach einem Update sehnt, bleibt es weiterhin still auf den Social-Media-Accounts der YouTuberin. Nicht einmal zu ihrem 30. Geburtstag meldet sie sich im Netz zu Wort. Ihren Ehrentag dürfte Bibi aber dennoch in vollen Zügen genossen haben.

Wie Bild nun berichtete, fiel der Geburtstag der frischgebackenen 30-Jährigen in diesem Jahr deutlich privater und intimer aus als noch vor einigen Jahren. So ist anzunehmen, dass ihre Kinder Lio (4) und Emily (2) bei ihrer Mama waren und mit ihr ausgiebig gefeiert haben. Julian macht im Moment nämlich mit seiner neuen Freundin Tanja Makarić (25) ohne die beiden Urlaub. Auch Bibis Liebster Timothy Hill dürfte an ihrem großen Tag mit von der Partie gewesen sein – immerhin waren die beiden Turteltauben erst vor ein paar Wochen erneut zusammen gesehen worden.

Anlässlich ihres runden Geburtstags ließen es sich auch zahlreiche Abonnenten nicht nehmen, der Blondine ihre Glückwünsche auszusprechen. "Alles Gute, Bibi. Wir vermissen dich" oder "Wir hoffen, dir geht es gut und dass du seit Monaten noch glücklicher bist als vorher", lauteten nur einige Kommentare unter Bibis letztem Post. Auch einige Promis hinterließen süße Nachrichten unter der Bilderreihe. So schrieb Webstar Twenty4tim beispielsweise: "Alles Gute zum Geburtstag! Wir denken alle an dich".

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, Influencerin

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit ihren Kindern

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen im Mai 2022

