Neuer Rekord: Cristiano Ronaldo schießt sein 500. Liga-Tor

Cristiano Ronaldo (38) kann es einfach nicht lassen. Mit seinem Wechsel nach Saudi-Arabien zum Klub Al-Nassr sorgte der Fußballstar weltweit für Aufsehen. Bei seinem neuen Verein soll der Portugiese im Jahr wohl rund 200 Millionen Euro verdienen. Aber damit nicht genug: Um für Saudi-Arabien als Austragungsland der Fußball-WM im Jahr 2030 zu werben, bekommt Cristiano angeblich ein weiteres Mal 198 Millionen Euro. Seine Leistung scheint dieses Mega-Gehalt allerdings wert zu sein.

Beim Liga-Spiel des Saudi-Klubs gegen Al Wehda netzte Cristiano nämlich in der 21. Minute den Ball ein – doch das war für ihn kein gewöhnliches Tor: Für den Superstar war es das 500. Liga-Tor seiner Karriere. Und weil es so schön war, hat Cristiano im Anschluss gleich noch drei weitere Buden geschossen – und brauchte dafür gerade einmal 61 Minuten.

Die meisten Tore sind dem Portgugeisen allerdings in der spanischen La Liga gelungen: Ganze 331 Mal traf er dort im Dress des Rekordmeisters Real Madrid. Dazu kommen 103 Tore in der britischen Premier League, 81 in der italienischen Serie A sowie drei in der portugiesischen Liga. In Saudi-Arabien hat Cristiano nun fünf Treffer auf seinem Konto.

Getty Images Cristiano Ronaldo, Profifußballer

Getty Images Cristiano Ronaldo, Fußballstar

Getty Images Cristiano Ronaldo im Trikot von Real Madrid

