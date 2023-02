Böse Verwechslung: Adam DeVine bekam Hate wegen Adam Levine

Damit hatte Adam DeVine (39) sicher nicht gerechnet. Im Herbst des vergangenen Jahres sorgte der Musiker Adam Levine (43) für reihenweise Negativ-Schlagzeilen. Dem Maroon 5-Frontmann wurde vorgeworfen, mehreren Frauen anzügliche Nachrichten geschrieben zu haben – und das, obwohl er verheiratet ist. Doch nicht nur der "This Love"-Interpret musste mit den wütenden Reaktionen der Fans umgehen – auch Adam DeVine wurde versehentlich mit Hate konfrontiert.

"Ich bekam so viele Nachrichten von Leuten, die mich anschrieben und meinten: 'Wie kannst du es verdammt noch mal wagen?'", plauderte der Schauspieler jetzt in dem Podcast "Call Her Daddy" aus. Die Nachrichten hatten den 39-Jährigen anfangs ziemlich verwirrt. "Und dann schaue ich auf ihre Seite und denke mir: 'Diese Person folgt mir nicht. Sie haben keine Ahnung' [...] Sie haben meine Filme nicht gesehen, sie waren wirklich Maroon-5-Fans und hassten mich aus Versehen", erinnerte sich der Filmproduzent. Während des Skandals habe Adam Hunderte Hassnachrichten bekommen.

Um dem ein Ende zu setzten, hatte der Komiker damals einen Post auf Instagram veröffentlicht. Er wollte klarzustellen, dass man ihn verwechselte. "Ich bin nicht Adam Levine. Er ist ein anderer Typ und ein schlechter Sänger", hatte er gewitzelt und dazu einen süßen Schnappschuss von sich und seiner Frau Chloe Bridges (31) geteilt.

Anzeige

Getty Images Adam DeVine, Komiker

Anzeige

Getty Images Adam Levine, Maroon-5-Frontmann

Anzeige

Instagram / adamdevine Adam DeVine und seine Frau Chloe Bridges

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de