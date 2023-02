Zweitliga-Torjäger Suat Türker mit nur 46 Jahren verstorben

Große Trauer in der Fußballwelt! Suat Türker hatte mit seinem Verein Kickers Offenbach in den Jahren 2003 bis 2012 viele Erfolge gefeiert. Unter anderem war der gebürtige Türke mitverantwortlich für den Aufstieg der Südhessen in die Zweitliga in der Saison 2004/2005. Seine aktive Karriere beendete er im Jahr 2012 und war daraufhin als Trainer tätig. Nun wurde bekannt: Der ehemalige Top-Stürmer ist im Alter von nur 46 Jahren überraschend verstorben.

Sein ehemaliger Verein gab in der Nacht auf Montag die traurige Nachricht im Netz bekannt: "Die OFC-Familie trauert mit den Verbliebenen und ist in Gedanken bei Suat Türkers engen Freunden und Verwandten. Ruhe in Frieden, Suat." Wie Bild berichtet, hätte der Ex-Fußballprofi in nur dreieinhalb Wochen seinen 47. Geburtstag gefeiert. Die Todesursache des früheren Torjägers ist nicht bekannt.

Suat begann seine Karriere beim SSV Reutlingen. Von dort aus ging es für ihn weiter zum VfB Stuttgart II und später auch in die türkische Süper Lig zu Istanbulspor. Bei den Kickers Offenbach hatte er siebeneinhalb Jahre gespielt und wurde sogar zum Kapitän der Mannschaft gewählt.

