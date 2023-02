So denkt Annemarie Eilfeld rückblickend über ihre DSDS-Zeit

Sie äußert sich ehrlich! Momentan steht Deutschland sucht den Superstar sehr in der Kritik, da Pop-Titan Dieter Bohlen (69) sich im Rahmen der Show einen sexistischen Kommentar leistete. Annemarie Eilfeld (32) war 2009 selbst Teilnehmerin bei DSDS und kann gut einschätzen, wie es hinter den Kulissen zugeht. Gegenüber Promiflash verrät Annemarie rückblickend, wie sie über ihre Zeit bei DSDS denkt!

Im Talk mit Promiflash während der Pre-Valentinstagsparty von David Lovric meinte die 32-Jährige: "Wenn ich mir so anschaue, was momentan in dem Casting-Format abgeht, habe ich in meiner Staffel ja fast noch Glück gehabt." Doch die Blondine erklärte, dass sie auch nicht in Ordnung finde, wie sie damals behandelt wurde. "Würde das heute passieren, wäre es ganz anders von außen aufgenommen worden", schilderte sie. Auch sagte die Sängerin: "Damals wurde schlimmes Verhalten einfach hingenommen – da hatte keiner Mitleid."

Annemarie weiß ihre Erfahrungen bei DSDS jedoch heute zu schätzen: "Ich konnte die Zeit durchstehen und sie hat mich stärker gemacht. Sie hat mich lernen lassen und das nehme ich positiv mit aus der Zeit – alles andere denke ich mir einfach weg."

Getty Images Annemarie Eilfeld, ehemalige DSDS-Kandidatin

Getty Images Annemarie Eilfeld, ehemalige DSDS-Kandidatin

Getty Images Annemarie Eilfeld im Jahr 2018

