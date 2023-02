Vater von drei Kindern: Lukas Podolski ist total glücklich!

Lukas Podolski (37) genießt sein Leben als dreifacher Vater in vollen Zügen. Im August des vergangenen Jahres hatte der Profifußballer freudige Nachrichten verkündet: Er und seine Frau Monika werden erneut Eltern. Vor wenigen Wochen war es dann so weit – das dritte Kind des Paares erblickte das Licht der Welt. In einem Interview schwärmte Lukas nun stolz von seinem Familienglück.

"Kinder sind das Glücklichste, was wir haben", freute sich der 37-Jährige im Interview mit RTL. Doch auch der Stress geht offenbar nicht an dem Sportler vorbei. "Jeder der Kinder hat, weiß, dass es immer relativ gut abgeht die ersten Wochen und Monate. Aber das gehört dazu", meinte Lukas. Laut dem dreifachen Vater würde sich der ganze Aufwand jedoch lohnen.

Das hatte der gebürtige Pole auch von wenigen Wochen in einem Interview mit Bild betont. "Jeder, der mich kennt, weiß, dass meine Kinder und Familie etwas ganz Besonderes für mich sind. Sie hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin", hatte der Fußballer geschwärmt.

Instagram / lukaspodolski Lukas Podolski mit seinem Baby im Januar 2023

Instagram / poldi_official Lukas Podolski mit seiner Tochter Maya im Juli 2020

Instagram / lukaspodolski Lukas Podolski mit seinem Sohn Louis Gabriel

