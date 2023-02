Doch keine miese Laune? Jane Fonda schwärmt von Opernball

Letztendlich hatte Jane Fonda (85) also doch einen schönen Abend! Die Schauspielerin war von dem österreichischen Unternehmer Richard Lugner (90) zum Wiener Opernball eingeladen worden. Nach ihrer Anreise fiel Jane dann allerdings durch divenhaftes Verhalten auf, was zu Zweifeln führte, ob die New Yorkerin überhaupt zu der Veranstaltung aufkreuzen würde. Doch schlussendlich begleitete der Stargast seinen Gastgeber trotzdem und genoss den Ball offenbar sehr.

Gegenüber der Kronen Zeitung zeigte die 85-Jährige sich begeistert: "Diese Art zu tanzen sieht man nicht in meinem Land." Die Hollywood-Bekanntheit trug zu dem besonderen Anlass eine champagnerfarbene Robe, in der sie sich laut eigener Aussage "wie Cinderella" fühlte. Auch ihr Begleiter war am Ende begeistert von seiner Wahl. "Sie ist schon ein toller Gast", resümierte Richard.

Bild berichtete gestern darüber, warum der Hollywood-Star sich überhaupt auf den Auftritt einließ. "Ich muss Geld verdienen, um meine Rechnungen zu bezahlen!", gab die 85-Jährige zu. Sie konzentriere sich zurzeit nämlich eher auf ihre wohltätigen Aktionen. "Ich drehe dieses Jahr nicht, sondern widme mich voll dem Aktivismus. Also mache ich hier und da bezahlte Auftritte", rechtfertigte Jane sich außerdem.

Anzeige

Starpix / picturedesk.com / A. Tuma / ActionPress Jane Fonda, Februar 2023

Anzeige

Starpix / Alexander TUMA / picturedesk.com / ActionPress Jane Fonda und Richard Lugner, Februar 2023

Anzeige

Starpix/ Alexander TUMA / picturedesk.com / ActionPress Jane Fonda und Richard Lugner, Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de