Beauty-Doc erklärt: Das ließ Madonna alles an sich machen!

Ihre Fans waren schockiert! Madonna (64) ist im Laufe ihrer langen Musik-Karriere schon immer für eine Sache bekannt: kontroverses Verhalten. Die Sängerin zog stets ihr eigenes Ding durch, dafür feierten sie ihre Anhänger bisher. Im Rahmen der diesjährigen Grammy Awards erschien die Pop-Queen nun für einen kurzen Moment auf der Bühne und sorgte für Entsetzen, denn sie sah im Gesicht extrem aufgequollen und operiert aus. Ein Schönheitschirurg ist sich nun sicher: Madonna möchte ihr jugendliches Aussehen zurück!

Im Talk mit Mirror erklärt Dr. Riccardo Frati: "Die Augen und Augenbrauen von Madonna sehen zu geformt aus, was darauf hindeuten könnte, dass sie ein Fadenlifting oder Augenbrauenlifting hatte oder das Fox-Eye-Verfahren anwenden ließ." Er meint, sie wolle ihre Jugend zurück. Sie glaube wohl, sie könne dies durch Schönheitsanpassungen erreichen. Der Beauty-Doc äußert: "Ihre definierten Wangenknochen lassen vermuten, dass sie eine Filler-Behandlung hatte. Zudem ist möglich, dass Madonna ihre Lippen aufspritzen ließ, um das aufgeputscht aussehende Gesicht auszugleichen."

Dass der Look der "Like A Virgin"-Interpretin viele Menschen dermaßen stört, dafür hat Madonna wohl wenig Verständnis, wie sie Anfang Februar bereits schilderte. Die Pop-Queen erklärte: "Mal wieder bin ich im Schein von Altersdiskriminierung und Frauenhass gefangen. Das bestimmt leider die Welt, in der wir leben."

Getty Images Madonna im Jahr 2021

Getty Images Madonna im Jahr 2023

Getty Images Madonna im Jahr 2012

