"Stärker als je zuvor": Pink nahm 16 Kilo zu und wieder ab

Pink (43) hatte es nicht leicht in den letzten Jahren! Im März 2020 bangte die "So What" -Interpretin während einer schwerwiegenden Covid-Infektion sogar um ihr Leben. Im folgenden Jahr starb ihr Vater nach einem achtjährigen Kampf gegen Krebs – ein schwerer Schlag für die Sängerin. In einem früheren Interview berichtete sie, wie schwierig die Gewichtsabnahme nach ihrer Hüft-OP war. Nun scheint die Powerfrau wieder ihre Kraft gefunden zu haben: Pink fühlt sich stärker als jemals zuvor!

"Ich nahm während Covid 16 Kilo zu. Ich verbrachte jeden Tag damit, Sauerteigbrot zu machen und es dann zu essen", erzählt Pink gegenüber Variety. Die Hüft-OP und das Ersetzen von zwei Bandscheiben erschwerten es ihr zusätzlich. Nun scheint sie sich deutlich besser zu fühlen: "Ich habe die 16 Kilo wieder runter und ich bin stärker als je zuvor in meinem Leben. Ich bin bereit, hier endlich rauszukommen. Ich war schon viel zu lange zu Hause."

Einer der Gründe dafür dürfte ihr neues Album sein, denn darin verarbeitete die Musikerin viele ihrer Erfahrungen. Ein wichtiges Thema von "Trustfall" ist die bewusste Entscheidung, weiterzumachen. Ihr neuntes Studioalbum beginnt mit einer Ballade über den Tod und das Leben danach. Pink legt wert darauf, in ihrer Musik zwischen verschiedenen Stimmungen zu wechseln. Fröhlichere Titel wie "Never Gonna Not Dance Again" sollen dazu anregen, einfach die Sorgen zu vergessen und zu tanzen. "Dafür gibt es ja Musik und Tanz", erklärt Pink.

