Carey Mulligan versehentlich als BAFTA-Gewinnerin genannt

Damit hat Carey Mulligan (37) wohl nicht gerechnet! Am Sonntagabend nahm die Schauspielerin an den diesjährigen BAFTA Awards in der Royal Festival Hall in London teil. Die "Promising Young Woman"-Darstellerin präsentierte auf dem Red Carpet erstmals ihren kleinen Babybauch und strahlte bis über beide Ohren. Nicht ahnend, dass ihre Präsenz für Verwirrung sorgen würde: Carey ist fälschlicherweise als Gewinnerin genannt worden!

Die 37-Jährige war für den #MeToo-Skandal-Film "She Said" als "Beste Nebendarstellerin" nominiert. Den Preis zu überreichen, oblag dem gehörlosen Oscar-Preisträger Troy Kotsur (54). Als dieser gebärdete, dass "Banshees of Inisherin"-Darstellerin Kerry Condon den Award gewonnen hat, sagte Troys Gebärdendolmetscher fälschlicherweise den Namen von Carey. Wie Mirror berichtete, sorgte die Verwechslung sowohl im Publikum als auch hinter den Kulissen für Aufregung. Da es sich um keine Liveübertragung handelte, schnitt der Sender BBC One diesen Vorfall heraus.

Es war nicht die erste Verwechslung, die sich während einer großen Award-Show ereignete. Bei den Oscars im Jahr 2017 verkündeten Warren Beatty (85) und Faye Dunaway (82) den Gewinner für den "Besten Film". Nachdem die Crew von "La La Land" den Preis dankend annahm, stellte sich auf der Bühne heraus, dass "Moonlight" der eigentliche Gewinner war.

Getty Images Carey Mulligan, Schauspielerin

Getty Images Kerry Condon bei den EE BAFTA Awards in London, Februar 2023.

Getty Images Carey Mulligan im Mai 2022

