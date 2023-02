Eklig? Harry Styles trinkt auf Konzert aus seinem Schuh!

Harry Styles (29) sammelt ganz neue Erfahrungen! Der "As It Was"-Interpret tourt mit "Love On" seit September 2021 durch die Welt. Mit seinen energiegeladenen Auftritten sorgt der Sänger für reichlich Unterhaltung bei den Fans. Nicht zuletzt, als ihm vor dem Publikum in Los Angeles die Hose riss. Am Montag eröffnete der Musiker den australischen und neuseeländischen Teil seiner Tour. Und schon jetzt sorgt Harry für Aufsehen!

Wie People berichtet, entschied sich der Grammy-Preisträger während des Konzerts in Perth dazu, an einer sehr ungewöhnlichen australischen Trink-Tradition teilzunehmen: Shoey. Er zog sich seinen grünen Adidas-Gucci-Schuh aus, füllte diesen mit Alkohol, trank daraus und schlüpfte wieder hinein. "Das ist eine der ekelhaftesten Traditionen, die ich je erlebt habe", teilte er den Konzertbesuchern mit. Danach scherzte er, dass er "dies ausführlich mit einem Therapeuten besprechen wird."

Harrys "Love On Tour" wird bis Juli 2023 gehen. Es bleibt also abzuwarten, mit welchen Aktionen er seine Fans noch überraschen wird. Wen der Sänger damit womöglich auch vom Hocker reißen wird, ist König Charles (74). Denn der junge Brite gilt als potenzieller Kandidat, um auf der Krönungszeremonie zu singen.

