Schon in Folge zwei: Die GNTM-Girls ziehen in die Modelvilla

In diesem Jahr ist bei Germany's next Topmodel so einiges anders als in den Vorjahren! Die Auftaktfolge der 18. Staffel von Heidi Klums (49) Castingshow startete beispielsweise ohne vorherigen Zwischenstopp direkt in der kalifornischen Metropole Los Angeles. Eigentlich war nicht nur das Ticket in die USA, sondern auch der Einzug in die luxuriöse Modelvilla Jahr für Jahr ein Meilenstein für die Teilnehmerinnen. Doch Heidis Kandidatinnen ziehen jetzt bereits in der zweiten Folge in die Luxusimmobilie in L.A.!

In einem Trailer zur zweiten Folge, der jetzt auf der offiziellen Instagram-Seite von GNTM veröffentlicht wurde, ist zu sehen, dass die Girls bereits in der zweiten Folge in der Modelvilla wohnen: In dem Vorschau-Clip besucht die Chefjurorin Heidi ihre Schützlinge in dem geräumigen Haus und schaut sich die Zimmer dabei ganz genau an. "Unsere Models lassen keine Zeit vergehen und machen direkt die #GNTM-Villa unsicher!", heißt es zu dem Posting auf der Fotoplattform.

Doch Heidi scheint von dem Zustand der Zimmer in der Modelvilla schon zu Beginn ganz und gar nicht begeistert zu sein – die Nachwuchsmodels leben nämlich anscheinend in großem Chaos! In dem Video betont die Modelmama: "Wow, ihr seid gerade mal einen Tag hier! Ihr seid doch gerade erst angekommen!"

Anzeige

Getty Images Heidi Klum, Model

Anzeige

Getty Images Heidi Klum im Februar 2023 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei der Premiere von "Moonfall" in Hollywood, Januar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de