69. Geburtstag: John Travolta fliegt Freunde nach Las Vegas

John Travolta (69) zählt schon seit Jahrzehnten zu der Elite Hollywoods. Durch Kino-Klassiker wie Grease oder "Pulp Fiction" war ihm in den 70ern der große Durchbruch gelungen. Am 18. Februar wurde der Kino-Star 69 Jahre alt. Um seinen Geburtstag gebührend zu feiern, ließ er sich eine besondere Überraschung einfallen – John flog all seine Liebsten im Privatjet zu einer fetten Party nach Las Vegas!

Auf Instagram ließ das Geburtstagskind nun seine rund 4,7 Millionen Fans an seinem Vegas-Trip teilhaben. "Viva Las Vegas", schrieb der 69-Jährige unter einen Zusammenschnitt der Feierlichkeiten. Offenbar ging die glamouröse Party sogar schon im Flieger los: Grinsend und im Smoking bekleidet stieß John mit seinen Kumpels an. Danach ging es noch aufregender weiter: Nach einem edlen Abendessen legte die Gruppe erst einen Stopp bei "Cirque du Soleil" ein und ließ den Abend im Casino ausklingen.

Neben seinen Freunden, war auch die Tochter des "Saturday Night Live"-Darstellers bei dem Ausflug dabei. In einem schwarzen Glitzerkleid posierte Ella in dem Clip neben ihrem Vater. Zu späterer Stunde legte das Model dann noch eine Tanzeinlage mit ihrem Vater ein: Total happy drehte John die 22-Jährige in seinen Armen und kuschelte sich anschließend an ihre Schulter.

