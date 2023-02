Brandi Glanville scherzte vor Belästigung über Alkoholkonsum

Sie eckt gern an! Brandi Glanville (50) ist aus dem US-amerikanischen Reality-TV nicht wegzudenken. Seitdem die Blondine im Jahr 2011 Teil der Real Housewives of Beverly Hills wurde, steht sie regelmäßig vor der Kamera. So auch vor Kurzem im Rahmen des Ablegers "The Real Housewives Ultimate Girls Trip". Die Skandalnudel wurde hierbei tatsächlich beschuldigt, sie habe ihre Cast-Kollegin Caroline Manzo in betrunkenem Zustand sexuell belästigt. Wie jetzt herauskam, scherzte sie nur wenige Wochen vor diesen ernsten Anschuldigungen noch über ihren Alkoholkonsum!

Im Podcast "Behind the Velvet Rope" schilderte die Blondine gegen Ende des vergangenen Jahres: "Ich bin eben eine glücklich Betrunkene. Ich gebe gern einen Lap-Dance, ich liebe es, Spaß zu haben. Und ich mache auch nie ein Geheimnis daraus, wenn ich betrunken bin." Wenn sie wegen des Alkohols müde umkippe, wisse sie, dass sie eine tolle Nacht hinter sich habe, meinte die 50-Jährige. Weiter stellte sie fest: "Mal ehrlich, bei vielen Leuten, die ich kenne, passiert das auch regelmäßig."

Brandi wurde, nachdem sie ihre Cast-Kollegin Caroline im Rahmen der Dreharbeiten ohne deren Zustimmung geküsst hatte, darum gebeten, vorzeitig aus dem Format auszusteigen. Ein Insider berichtete hierzu: "Die Annäherungen waren nicht im Sinne von Caroline. Die Situation ist schnell eskaliert und Grenzen wurden überschritten. Sie fühlte sich sehr unwohl nach Brandis Bedrängungen."

Getty Images Brandi Glanville im Jahr 2016

Getty Images Brandi Glanville im Jahr 2018

Getty Images Caroline Manzo im Jahr 2015

