"Beste Entscheidung": Lucy Hale ist seit einem Jahr trocken!

Lucy Hale (33) spricht über einen großen Schritt in ihrem Leben. Auf ihrem Social-Media-Account begeistert die Pretty Little Liars-Darstellerin regelmäßig 24,5 Millionen Follower mit ihren Beiträgen. Neben coolen Outfit-Pics gewährt sie auch immer wieder Einblicke in ihren Alltag. Dabei scheint die Schauspielerin auch nicht vor unangenehmen Themen zurückzuschrecken. Nun erzählte Lucy stolz, dass sie vor über einem Jahr damit aufgehört habe, Alkohol zu trinken.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 33-Jährige nun ein Foto eines Kuchens auf dem "Ein Jahr" in gelber Schrift zu lesen ist. "Dies ist ein Beitrag über Selbstliebe und über die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe", begann sie unter ihrem Post zu schreiben. Lucy fuhr fort, dass sie vergangenes Jahr mit dem Trinken aufgehört habe. Am zweiten Januar habe sie dann ein Jahr Nüchternheit gefeiert. "Obwohl diese Reise größtenteils privat verlief, fühlte ich mich heute Abend dazu gezwungen, allen, die Probleme haben, mitzuteilen, dass sie nicht allein sind und geliebt werden", versicherte die dunkelhaarige Beauty abschließend.

Unter der Aufnahme bekam Lucy dann von vielen Prominenten Zuspruch für ihre Entscheidung. So schrieb Troian Bellisario (37) beispielsweise, dass sie diesen Schritt sehr mutig, cool und inspirierend fände, während Debby Ryan (29) versicherte: "Ich bin so aufgeregt, dass sich die Welt in die authentischste Version von dir verliebt." "Ich bin so stolz auf dich, heute und jeden Tag seit Beginn deiner Reise" oder "Ich freue mich so für dich", lauteten weitere Kommentare.

Instagram / lucyhale Lucy Hale im Dezember 2022

Instagram / lucyhale Lucy Hales Kuchen zum einjährigen Jubiläum ihres Trockenseins, 2023

Getty Images Lucy Hale im November 2022

