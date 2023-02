Doch nicht Malle: Jenny Elvers will jetzt nach Berlin ziehen

Jenny Elvers (50) will einen Neuanfang. Schon länger sehnt sie sich nach Veränderung und möchte ihre alte Heimat in der Lüneburger Heide hinter sich lassen: Die TV-Bekanntheit träumte von einem Umzug mit ihrem Sohn Paul (21) auf die beliebte Ferieninsel Mallorca. Dort wohnen auch Pauls Vater Alex Jolig (60) und dessen Ehefrau Britt, die Jenny bei der Suche unterstützt hatten. Doch jetzt hat sie ihre Umzugspläne wieder komplett geändert!

Gegenüber Bild verriet Jenny nun, dass sie nach einer Wohnung in Berlin sucht – der sonnige Inseltraum ist also ausgeträumt! In der deutlich kälteren deutschen Hauptstadt, in der die Moderatorin in der Vergangenheit bereits zehn Jahre gelebt hatte, sucht sie schon aktiv nach einer neuen Bleibe: "Bis zu meinem Geburtstag im Mai will ich etwas gefunden haben", stellte sie klar.

Aber was ist jetzt mit Paul, wird er ihr in die Metropole folgen? Offenbar hat er ganz andere Pläne. "Mein Sohn Paul wohnt nun bei seiner Freundin", erklärte Jenny knapp. Die Beziehung ihres Sohnes hatte sie im vergangenen September bestätigt – jedoch soll das Liebesglück völlig aus der Öffentlichkeit herausgehalten werden.

Getty Images Jenny und Paul Elvers im Juni 2022 in Berlin

Instagram / jenny_elvers Jenny Elvers, Reality-TV-Star

RTLZWEI Paul Elvers bei "Kampf der Realitystars"

