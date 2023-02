Beim Beauty-Doc: Matthias Reim lässt sich Falten wegspritzen

Matthias Reim (65) lässt bei seiner Schönheit nachhelfen! Er blickt auf ein bewegtes Leben zurück: Bereits seit über 40 Jahren steht der Schlagersänger auf der Bühne und landet einen Hit nach dem anderen. Auch privat war bei ihm immer viel los: Drei Mal war der Musiker verheiratet und hat sieben Kinder von sechs verschiedenen Frauen. Klar, dass das nicht spurlos an seinem Antlitz vorbeigegangen ist: Doch gegen seine Falten geht Matthias jetzt radikal vor!

Weil eine tiefe Furche in seinem Gesicht ihn so stört, suchte er den Beauty-Doc Werner Mang (73) auf. "Wenn man sich mit Dingen nicht wohlfühlt, dann sollte man es ändern. Ich sagte zum Professor: 'Ich habe eine Merkel-Falte, kannst du was dagegen machen? Ohne mich zum Jung-Mann zu liften'", berichtete Matthias Bild. Seine Nasolabialfalten nerven ihn schon seit Jahren – deshalb wurde denen nun mit Hyaluron der Kampf angesagt. "Ich bin die Merkel-Falten jetzt endlich los. Sonst kann ich mit meinen Falten sehr gut leben. Ich bin 65, das darf man auch sehen", stellte der Künstler klar. Weitere Eingriffe schließt er aber dennoch nicht aus...

So frisch geglättet wird Matthias jetzt auch wieder voll durchstarten und auf Tour gehen. Zuletzt hatte er zahlreiche Auftritte sagen müssen: Der "Verdammt, ich lieb' Dich"-Interpret bekam im vergangenen Jahr die Diagnose Burn-out und zog sich erst mal von der Bühne zurück.

Anzeige

Getty Images Matthias Reim im Juli 2022 in Gelsenkirchen

Anzeige

ActionPress Prof. Dr. Werner Mang im September 2019 in Köln

Anzeige

ActionPress Matthias Reim, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de