Fehde mit Christina Aguilera: Pink genervt von Schlagzeilen

Pink (43) spricht ein Machtwort! Die Pop-Rock-Sängerin zählt mit über 40 Millionen verkauften Alben und mehr als 70 Millionen verkauften Singles zu den erfolgreichsten Künstlern der Gegenwart. Auch nach über 20 Jahren in der Branche ist die "Try This"-Interpretin noch total gefragt – bald wird sie mit "Trustfall" auch wieder auf große Tour gehen. Doch die wenigsten Schlagzeilen drehen sich derzeit um ihre Erfolge, sondern vielmehr um ihre andauernde Fehde mit Musikerkollegin Christina Aguilera (42). Das geht Pink mächtig auf die Nerven...

Auf Instagram schreibt die 43-Jährige: "Zwar liegt ein Teil der Verantwortung bei mir und meiner Unfähigkeit, zu lügen und meiner angeborenen Neigung, zu viel zu erzählen – doch meine eigentliche Enttäuschung liegt in der Tatsache, dass die Kunst nie im Mittelpunkt stehen kann, wenn man eine Frau ist..." Weiter betont Pink: "Und für jede ein oder zwei Frauen, mit denen ich Probleme hatte, gibt es Hunderte, denen ich Komplimente gemacht habe und die ich unterstützt und geliebt habe. Aber darüber reden wir nicht."

Pink ist überzeugt, dass sich das Narrativ bei Frauen immer um Streitigkeiten drehen muss – aber nicht so bei Männern! "Ich frage mich, wann Bradley Cooper oder Robert Deniro das letzte Mal in einem Interview nach einem Streit gefragt wurden, den sie jemals hatten. Wie steht es mit Christian Bale? Wir halten uns bei ihnen an die Kunst, nicht wahr? Ich würde gerne die gleiche Gelegenheit haben." Abschließend erklärte sie: "Ich sollte weniger sagen. Jedes Mal. Weniger sagen. Das ist etwas, woran ich arbeite. Das war eine gute Erinnerung."

