Jessica Haller fliegt wegen ihrer Schmerzen nach Deutschland

Jessica Haller (32) ist total verzweifelt. Bei der ehemaligen Bachelorette geht es momentan ziemlich stressig zu, denn im März läuft der Mietvertrag für ihr Haus auf Ibiza aus. Die Suche nach einer neuen Bleibe für ihren Mann Johannes (35) und ihre gemeinsamen Tochter Hailey-Su (1) gestaltet sich aber schwieriger als gedacht: Die drei finden keine Immobilie, in der sie sich auf Dauer wohlfühlen würden. Zu allem Übel leidet Jessica unter starken Schmerzen und muss deswegen nun nach Deutschland fliegen!

In ihrer Instagram-Story teilt die Influencerin ihren Fans mit, dass Johannes ihr Flüge nach Deutschland gebucht habe, um dort zum Arzt zu gehen. Sie könne ihre starken Rücken- und Kopfschmerzen einfach nicht mehr ertragen. "Ich nehme Ibuprofen wie Tic Tacs, das ist kein Zustand mehr", klagt Jessica. "Ob ich will oder nicht, ich muss das Thema jetzt ernsthaft angehen", motiviert sie sich selbst.

"Und irgendwas stimmt mit meinen Hormonen nicht. Ich könnte ständig losheulen", eröffnet sie in einer weiteren Story. Sie habe gerade so gar nichts im Griff und wisse nicht mehr, was sie tun soll. Die Auswanderin gesteht: "An so einem Punkt war ich noch nie in meinem ganzen Leben!"

Anzeige

Instagram / jessica_haller Jessica und Johannes Haller bei ihrer zweiten Hochzeit, 2022

Anzeige

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, ehemalige Bachelorette

Anzeige

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de