Mit Diss? Shakira gibt erstes Interview nach Gerard-Trennung

Was genau wird Shakira (46) alles erzählen? Die Sängerin und der Fußballer Gerard Piqué (36) hatten sich nach elf gemeinsamen Jahren im Sommer 2022 getrennt. Der Spanier soll die Kolumbianerin betrogen haben – und zwar mit Clara Chia Marti. Seitdem schoss die "Hips Don't Lie" schon mehrmals scharf gegen ihren Ex, auch in einigen Songs. Und schon bald wird Shakiras erstes Interview seit der Trennung veröffentlicht!

Das verkündete der Journalist Enrique Acevedo, der das Interview mit der Zweifachmama geführt hat, auf seinem Instagram-Profil: "Wir waren in Barcelona, um über ihre Musik und ihre Texte zu sprechen, über den Moment, den sie in ihrer Karriere erlebt, und über das, was in ihrem Leben auf sie zukommt." Der Talk wird in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch veröffentlicht. Zudem gab es einen kleinen Sneak Peek darüber, was Shakira sagen wird.

"Es gibt einen Platz in der Hölle für Frauen, die andere Frauen nicht unterstützen", betont die Beauty in dem Interview. Ob Shakira mit dieser Aussage etwa Clara Chia Marti meint? Denn laut Medienberichten ist sie der Grund für das Ehe-Aus mit Gerard.

Anzeige

Getty Images Shakira, Januar 2017

Anzeige

Instagram / 3gerardpique Gerard Piqué und seine neue Freundin

Anzeige

Getty Images Shakira im Juli 2010

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de